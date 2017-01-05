Volkswagen'e Bir Dava da Yatırımcılardan





Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti bölge mahkemesi, Volkswagen'in dizel motorlu araçlarında ortaya çıkan emisyon skandalından mağdur olan yatırımcıların bu şirket hakkında açtığı davayı kabul etti.



Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Alman Volkswagen, şimdiye kadar, yatırımcıların hak talepleri konusunda Alman mahkemelerinin yetkili olduğunu savunuyordu.



Volkswagen 2015 yılının eylül ayında dünya genelinde 11 milyon aracını ilgilendirecek şekilde, karbon salınım testlerini hileli yazılım kullanarak yanılttığını kabul etmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: yatırımcılardan Volkswagene ABD bir Volkswagen dava Araba Almanya Gepost: 05 januari 2017