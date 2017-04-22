Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Volkswagen'e ABD'de 2,8 milyar dolar ceza verildi
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6442 %0,08
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0700 %-0,16
ALTIN 150,10 %0,00
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Volkswagen'e ABD'de 2,8 milyar dolar ceza verildi

Alman otomobil devi Volkswagen'in ABD'deki emisyon davasında, dizel motorlu araçlarda yanıltıcı yazılım kullandıkları gerekçesiyle şirkete 2,8 milyar dolar ceza verildi.

Volkswagen'e ABD'de 2,8 milyar dolar ceza verildi

ABD'nin Detroit kentindeki Bölge Mahkemesi Yargıcı Sean Cox, VW'in dizel motora sahip araçlarında yanıltıcı yazılım kullandığı gerekçesiyle şirkete 2,8 milyar dolar ceza verdiğini duyurdu.

4,3 MİLYAR DOLARLIK CEZA DA ONAYLANDI

Cox, ayrıca VW ile ABD hükümeti arasında ocak ayında varılan ve toplam 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı da onayladı.

VW'in ABD'li federal kurumlar tarafından üç yıl gözetim altında tutulacağını bildiren Cox, yaptığı açıklamada, firmanın dizel araçlarında yanıltıcı yazılımın kullanılmasını "kasti ve büyük bir sahtekarlık" olarak nitelendirdi.

''SORUMLULUĞU OLAN ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE DAVA AÇILMALI''

Cox, Alman hükümetine de seslenerek "VW gibi simgesel bir otomotiv firmasına zarar veren ve bu olayda sorumluluğu bulunan şirket yöneticilerine dava açılması gerek." yorumunu yaptı. VW, emisyon davasında tüm suçlamaları 10 Mart'ta kabul etmişti.

YANILTICI YAZILIMLAR, DÜNYA GENELİNDE 11 MİLYON ARAÇTA KULLANILMIŞ

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel aracında emisyon testlerini yanıltıcı yazılım kullanan VW'in, bugüne kadar bu araçları geri çağırma ve tamir etme maliyetleriyle birlikte ödediği cezalar ve tazminat anlaşmalarıyla yaklaşık 25 milyar dolar harcama yaptığı tahmin ediliyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>