Volkswagen'e ABD'de 2,8 Milyar Dolar Ceza
ABD'deki dizel araçlarında yanıltıcı yazılım kullandığı gerekçesiyle şirkete 2,8 milyar dolar ceza verildi.
ABD'deki dizel araçlarında yanıltıcı yazılım kullandığı gerekçesiyle şirkete 2,8 milyar dolar ceza verildi.
Kaynak: Dunya.com
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