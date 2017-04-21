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Volkswagen'e ABD'de 2,8 Milyar Dolar Ceza
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Volkswagen'e ABD'de 2,8 Milyar Dolar Ceza

ABD'deki dizel araçlarında yanıltıcı yazılım kullandığı gerekçesiyle şirkete 2,8 milyar dolar ceza verildi.

Volkswagen'e ABD'de 2,8 Milyar Dolar Ceza

ABD'deki dizel araçlarında yanıltıcı yazılım kullandığı gerekçesiyle şirkete 2,8 milyar dolar ceza verildi.

Kaynak: Dunya.com

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