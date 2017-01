Volkswagen'den Bir Elektrikli Daha!

Geçtiğimiz yıl New York'ta gerçekleşen New York International Auto Show'da elektrikli araç modeli Budd-E konseptini tanıtan Volkswagen, bu yıl Detroit'te gerçekleşecek etkinlikte yeni bir elektrikli otobüs tarzı bir konsepti daha da görücüye çıkaracak. Aracın tasarımı hakkında elimizdeki tek ipucu, yukarıda ve aşağıda gördüğünüz kesitler.



Firma, Detroit'te birkaç gün sonra gerçekleşecek 2017 North American International Show'da I.D. konsept ailesinin ikinci üyesini tanıtacak. İki elektrikli motorla geleceği söylenen araç dört tekerlek sürüş deneyimin yanında geri çekilebilir bir direksiyon özelliği olan "esnek" bir iç tasarımla geliyor. Kaybolabilen direksiyonun aracın ayrıca bir otonom sürüş özelliği sunabilmesiyle de ilgili olduğunu ekleyelim.







Geçtiğimiz dönemde dizel araç modelleri açısından oldukça sarsıcı skandallarla gündeme gelen firmanın önümüzdeki on yıllık süreçte elektrikli araçlar üzerinden çok önemli atılımlar yapması bekleniyor. Volkswagen Group'un aralarında Audi ve Porsche'nin de yer aldığı birçok marka aracılığıyla on yıllık zaman diliminde 30 elektrikli araç modeli tanıtmayı hedeflediği belirtiliyor.