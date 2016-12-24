Volkswagen, Bu Kez Geri Almadı!

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Cincinnati'de yaşayan otomobil satıcısı Joe Mayer, 2010 model dizel Volkswagen Golf aracını, mahkeme tarafından verilen geri iade randevusundan daha önce adeta "soydu", görseldeki gibi bir hale soktu ve bu şeilde iade etmeyi planlıyordu. VW'den gelen bir telefon ise, Mayer'in bu aracı VW bayiine hiç getirmesi yönünde oldu.



Mayer söz konusu aracın kapılarını, arka bagaj kapağını, hava yastıklarını ve neredeyse diğer her şeyi araçtan söküp çıkarmasına rağmen bunu geri alım şartları kapsamında VW'ye geri verebileceğini umuyordu. Fakat VW'nin yaşanan dizel motor fiyaskosunun ardından oluşturduğu geri alım şartlarının o kadar da geniş olmadığını düşünemedi.



Mayer'in bu aracının VW tarafından geri kabulü için gereken şartları karşılamadığının anlaşılmasından sonra birçok kişi Volkswagen'in halen çalışan ama birçok parçası sökülmüş araçları teslim alıp bir ödeme yapıp yapmayacağı merak konusu olmaya başladı.



Jalopnik'te yer alan rapora göre bu sorunun cevabı çok kesin değil. Firma temsilcisi tarafından yapılan açıklamaya göre Meyer'in bu geri alım randevu başvurusu iptal edilmese de ertelenmiş durumda. Bu gecikmenin temel nedeni ise VW'nin arabayı bu şekilde sökmenin "geri alımın ruhuna uymadığını" düşünmesi.



Diğer yandan bazı resmi belgelerde de aracın geri iadesi için gereken şartın onun sorunsuz bir biçimde sürülebiliyor olması olarak görünüyor. Bu da aracının gayet düzgün bir biçimde sürülebildiğini öne süren Meyer ve elbette VW için de ilginç bir dilemma oluşturuyor.