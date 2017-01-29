Volkswagen 600 Bin Aracı Geri Çağırıyor

Alman otomobil firması Volkswagen, ABD'de sattığı 600 bin aracı teknik hatadan dolayı geri çağırdığını açıkladı.



Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden Vokswagen, önemli markalarından biri olan Audi'deki birkaç teknik hatadan dolayı 600 bin aracı geri çağırdığını kamuoyuna duyurdu. ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi, Volswagen firması tarafından ABD'de satılan Audi marka araçlarda paslanma, kaza anında hava yastıklarının açılmaması, su pompalarının aşırı ısınması ve emniyet kemerlerindeki orantısız germe hatalarının tespit edildiğini açıkladı. Tespit edilen hataların Volkswagen bayileri tarafından ücretsiz olarak giderileceği, araç sahiplerin en yakın Volkswagen bayileri tarafından davetiye gönderilerek çağrılacakları bildirildi.



Öte yandan Japon hava yastığı üreticisi Takata da, ölümcül kazalarda hava yastığının açılmaması veya açılması ile ağır yaralanmalara neden olduğu için 3 yıl içinde 100 milyon aracı geri çağırarak hava yastıklarının değiştirildiğini açıklamıştı. - FRANKFURT