Volkan Şen Attığı Muhteşem Golle Ses Getirdi
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında oyuna sonradan giren Fenerbahçeli Volkan Şen, attığı muazzam golle ses getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, 3-0 yendiği maçın rövanşında Kayserispor'u yine aynı skorla devirerek yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
VOLKAN KENDİNİ AŞTI
Maçın 83. dakikasında Şener'in sağ kanattan tam ters kanada yolladığı topta Volkan Şen, rakibini ekarte ederek çaprazdan ceza sahası önüne geldi. Vuruşunu yapan Volkan, muazzam bir gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi.
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