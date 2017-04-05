Volkan Şen, 346 Gün Sonra Resmi Maçta Gol Attı

Fenerbahçeli Volkan Şen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında takımının 3. golünü atarak 346 gün sonra resmi maçta gol attı. Volkan en son golünü Trabzon'a attı.

Volkan Şen, 346 Gün Sonra Resmi Maçta Gol Attı

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Kayserispor maçında attığı golle ses getiren Volkan Şen, ilginç bir istatistiğe imza attı.

346 GÜN SONRA 'MERHABA'

Attığı muazzam golle tüm taraftarları ayağa kaldıran Volkan Şen, 24 Nisan 2016'daki Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü attı.

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