Volkan Şen 1 Yıl Sonra Geri Döndü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında Kayserispor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı Lacivertli takımın golleri 31. dakika Aatif, 35. dakika Josef ve 83. dakikada Volkan Şen'den geldi.



Takımın 3. ve son golüne imza atan Volkan, ceza sahası dışı sol çaprazından şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturarak muhteşem bir gole imza attı. Karabük maçında 10 dakika oynadıktan sahadan çekilen ve moral bozukluğu yaşayan futbolcu, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.



1 SENE SONRA GOL



Volkan Şen, 24 Nisan 2016'da Trabzonspor'a attığı golün ardından ilk golünü Kayserispor maçında attı.







KARABÜK MAÇINDA 10 DAKİKA SAHADA KALDI



Fenerbahçe'de Karabükspor maçında şoke eden bir olay yaşanmış. Hollandalı teknik adam Advocaat, milli futbolcu Volkan Şen'i 68. dakikada oyuna alırken 10 dakika sonra sahadan geri çekmişti.



YARI FİNALDE BAŞAKŞEHİR



Sarı Lacivertliler yarı finalde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.



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