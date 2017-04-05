Volkan Sahalarda Döndü

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Kayserispor ile oynanan kupa mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlığını atlatan Volkan, 1,5 ay sonra kadroda yer buldu. Krasnodar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan ve 22 Şubat'tan bu yana formasından uzak kalan Volkan Demirel, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Sağ bacak üst arka adalesinde bulunan bir kas grubunda tam yırtık olan Volkan Demirel, 1,5 ay sonra formasına kavuştu.



(Bozhan Memiş/İHA)