Volkan: Küfürler, Atılan Maddeler Beni Ateşler

Fenerbahçeli Volkan Demirel derbi sonrası konuştu.

Volkan: Küfürler, Atılan Maddeler Beni Ateşler

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle;

Bu tarz tepkilere artık alıştık. Rakip oyuncu olarak konuşayım bu tepkiler, küfürler beni ateşler, düşürmez.

Kazanınca her şeyin unutulduğu, kaybedince tekrarlandığı bir maç. Galatasaray'ın durumunu biliyorduk."

Bu tarz tepkilere ben artık alıştım. Sakın bunu Milli Takım olayı ile karıştırmasınlar

Ben buradan bu sezon birçok kez üzdüğümüz taraftarımıza seslenmek istiyorum.Bu galibiyet umarım onları biraz mutlu etmiştir.

Sahaya sakin bir şekilde çıkarsak istediğimiz sonucu alacağımızı biliyorduk.Bu biraz gecikti ama sonuçta galibiyete uzandık.

Önce çocuklarımızın sonra Fenerbahçelilerin bayramını kutluyorum.


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