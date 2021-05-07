Volkan Konak konukları kim? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. Yeni bölüm öncesi Volkan Konak konukları kim, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler, merak edildi.

'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', çok özel konukları ve unutulmaz bölümleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Bu akşam ekrana gelecek olan program öncesi, Volkan Konak konukları kim, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler, araştırıldı.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor… Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', çok özel konukları ve unutulmaz bölümleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek…

BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLER BU PROGRAMDA

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde yeniden taht kuracak…

BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLER BU PROGRAMDA

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