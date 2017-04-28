Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, 28 Nisan'da Jolly Joker Ankara sahnesinde en sevilen şarkılarını seslendirecek.Karadeniz'in güçlü sesi Volkan Konak, bu konserinde usta yorumu, kendine has üslubu, tatlı sohbeti ve hikayeleriyle izleyicilere tadına doyum olmayacak coşku dolu bir gece yaşatacak.



Sanatçı, 1993 yılında çıkan ilk albümü Efulim'den, son albümü Lifor'a; türkülerden şiirlere kadar çok geniş bir yelpazede yepyeni bir repertuvarla izleyicileriyle buluşacak.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 (533) 420 18 06 0312 4241111 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerine, minumum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Jolly Joker Ankara



Mekan Adresi : Kavaklıdere Mah. Kızılırmak Cad. No: 14



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Volkan Konak



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır