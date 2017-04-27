Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli konserleri, 27 Nisan'da Türk halk müziğinin Karadeniz coğrafyasıyla özdeşleşen başarılı sanatçısı Volkan Konak'ı Zorlu PSM'de ağırlıyor!



1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Konak, halk müziği üzerine akademik çalışmalarını devam ettirirken 1989'da Suların Horon Yeri adlı albümünü çıkararak müzik kariyerini başlattı. Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu ve Sunay Akın gibi şairlerin eserlerini bestelerken parçalarına etnik motifler katarak kendine özgün bir tarz yarattı. Bu albümün başarısını Efulim (1993), Gelir Misin Benimle (1994), Volkanik Parçalar (1996), Pedaliza (1998), Şimal Rüzgarı (2000), Maranda (2003), Mora (2006), Mimoza (2009), Lifor (2012) ve Manolya (2015) izledi. Bu albümlerden Maranda Elmas Plak, Mora Altın Plak, Mimoza ise Platin Plak almaya hak kazandı.



Karadeniz'in seslerinden aldığı ilham ve bölgenin gelişimi için attığı adımlarla "Kuzeyin Oğlu" lakabını alan Konak, farklı televizyon kanallarında bu adı taşıyan programlara da imza attı. Ayrıca Politik Dergisi, Kral TV, Altın Kelebek Ödülleri ve TRT Müzik gibi farklı mecralarda yayın yapan kuruluşlardan birçok ödül kazandı.



Türk halk müziğinin usta ismi Volkan Konak, 27 Nisan'da Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli konserleri kapsamında Zorlu PSM'de!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM



Başlangıç Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Volkan Konak



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır