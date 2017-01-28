Volkan Demirel ve Josef de Souza Ceza Alacak Mı?

FutbolArena Röportaj - Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları basketbol maçının ardından, Galatasaray'a küfür eden tezahurata katılan Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'i ve sosyal medya hesabından yayın yaparken, Galatasaray'a küfür eden Josef de Souza'yı TFF'ye şikayet etmişti.



Galatasaray'ın şikayet nedenlerinden biri, 2014 yılında Felipe Melo'nun, Aziz Yıldırım'a küfür edilen bir tweeti RT etmesi sonucuna 2 maç ceza almasıydı...



Konuyla ilgili gelişmeleri spor hukukçusu ve aynı zamanda Tahkim Kurulu eski üyelerinden Taner Ünlü'ye sorduk... Josef de Souza ve Volkan Demirel PFDK'dan ceza alır mı?



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), daha önce Fenerbahçe Başkanı sayın Aziz Yıldırım ile ilgili twitter hesabından açıklama yapan Kartalsporlu bir futbolcu hakkında disiplin soruşturması açarak, sportmenliğe aykırılık gerekçesiyle bir disiplin uygulamasına gitti." diyen Ünlü, "Profesyonel Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi gereği bu davranış sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirildi..." dedi.



"Dolayısıyla bu durum da Disiplin Kurulu'nun önünde önemli bir içtihat olarak duruyor." diyen Ünlü, "Buna keza sportmenliğe aykırılık çok genel bir değerlendirmeyi içeriyor. Sporcuların, sportmenliğe aykırı hareketlerini cezalandırmaya yönelik bir talimat düzenlemesi..." dedi.



"Dolayısıyla Josef de Souza'nın ve Volkan Demirel'in bu konuda yapmış olduğu açıklamalar da sportmenliğe aykırılık anlamında bir disiplin suçunu oluşturuyor." ifadelerini kullanan Taner Ünlü, "Disiplin Kurulu bu konuda daha önceki icraatlarına uyarsa eğer yine bu sporcular hakkında ceza vermek durumunda." dedi.