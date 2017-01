Volkan Demirel Parasını Amigoluktan Kazanıyor'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'e yönelik eleştiriler arttı. Deneyimli kalecinin geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynanan basketbol maçında da küfürlü tezahüratlara eşlik etmesi tepki çekmişti.



Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg TV'de yaptığı değerlendirmelerde Volkan Demirel ile ilgili ilginç yorumlarda bulundu. İşte o değerlendirmeler:



"VOLKAN'IN SÖYLEDİKLERİNDE BİR ŞEY YOK"



"Geçen hafta Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçında bir tartışma oldu. Çok güzel maçtı. Galatasaray maçın son 1 dakikasında galibiyeti verdi. Maçın bitiminde Volkan Demirel'in tezahüratları yansıdı medyaya. Bu söylediğim bazılarına ters gelebilir. Volkan Demirel hangi takımın oyuncusu, hangi takımın taraftarı? Bu yüzden Galatasaray galibiyetine sevinmesinden daha doğal bir şey olamaz. Küfür etmek tabii ki hoş değil. Ama Volkan'a kızan hangi takımın taraftarı benzer sevinçleri yaşamıyorlar? Ben bunda hiçbir acayiplik, çok öfkeye kapılacak bir şey göremiyorum. Bu böyle bir adam. Fanatik Fenerbahçeli, takımın kaptanı olan ve tribünlerle iyi diyalog içerisindeki Volkan Demirel'in söylediklerinde bir şey yok. Buradaki yanlış şu; "Volkan ceza almasın." Çünkü benzer nedenle Melo ceza aldı. Gazetedeki röportajımda Melo'nun da ceza alması gerektiğini söyledim. Melo aldıysa Volkan da alacak. Ancak her ikisinin de ceza almaması lazım diye düşünüyorum."



"VOLKAN DEMİREL PARASINI FENERBAHÇE AMİGOLUĞUNDAN KAZANIYOR"



"Volkan Kayseri maçında çuval gibi goller yedi. Volkan Fenerbahçe taraftarlığını o denli abartıyor ki, sembol olmaya çalışarak o sembolizm üzerinden ekmek yiyor. Senede 3 milyon Euro alıyormuş duyduğum kadarıyla. Ben kaleci olarak 1 milyon Euro da etmem ama Fenerbahçe amigosu, en çok bağıranı olarak benim kulüpten uzaklaştırılmamı bu yolla engellerim diyerek parasını buradan kazanıyor. Acayip olan bu. Volkan kaleyi, kaleciliği ile değil taraftarlığı ile hak etmeye çalışıyor. Onun da bedelini 4'lük olarak ödüyor."



"O hareketi yaptıysan, 4 tane de yersen fotoğraf dolaşır. Gırgır bu. Fenerbahçe'nin 4 yemesi dünyanın sonu değil. Galatasaray'dan bile 5 yemişliği var Fenerbahçe'nin. Dört de yapacaksın, üç de yapacaksın."