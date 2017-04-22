Volkan Demirel'in Söylediği İddia Edilen Sözler, Derbi Biletlerinin Satışlarını Arttırdı

Fenerbahçe yönetimi ve Volkan Demirel tarafından ayrı ayrı yalanlanmasına rağmen çıkan bir haber Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü...

Volkan'ın ağzından söylenmiş gibi yapılan "Galatasaray'a 4-5 atarız" haberi sayesinde derbinin bilet satışlarının yüzde 200'den fazla arttığı bildirildi.

BİR GÜNDE 3 BİNDEN FAZLA BİLET SATILDI

O güne kadar derbi için satılan bilet sayısı 7 binler civarında olduğu, haber sonrasında aynı gün içinde satılan bilet sayısının 10 bin rakamını geçtiği bildirildi. O günden sonra bilet satışları yavaşlarken diğer üç günde satılan bilet sayısı 5-6 bin aralığında kaldı.

Bilet satışlarında yaşanan Volkan Demirel patlamasının Galatasaray yönetiminde de konuşulduğu ve "Volkan'a teşekkür etmeliyiz" esprilerinin yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

(Fotospor)