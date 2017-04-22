Volkan Demirel'in Söylediği İddia Edilen Sözler, Derbi Biletlerinin Satışlarını Arttırdı
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in söylediği iddia edilen "Galatasaray'a 4-5 atarız" ifadesi, derbi biletleri satışlarını adeta patlattı.
Fenerbahçe yönetimi ve Volkan Demirel tarafından ayrı ayrı yalanlanmasına rağmen çıkan bir haber Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü...
Volkan'ın ağzından söylenmiş gibi yapılan "Galatasaray'a 4-5 atarız" haberi sayesinde derbinin bilet satışlarının yüzde 200'den fazla arttığı bildirildi.
BİR GÜNDE 3 BİNDEN FAZLA BİLET SATILDI
O güne kadar derbi için satılan bilet sayısı 7 binler civarında olduğu, haber sonrasında aynı gün içinde satılan bilet sayısının 10 bin rakamını geçtiği bildirildi. O günden sonra bilet satışları yavaşlarken diğer üç günde satılan bilet sayısı 5-6 bin aralığında kaldı.
Bilet satışlarında yaşanan Volkan Demirel patlamasının Galatasaray yönetiminde de konuşulduğu ve "Volkan'a teşekkür etmeliyiz" esprilerinin yapıldığı da gelen bilgiler arasında.
(Fotospor)