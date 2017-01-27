Volkan Demirel'in Şampiyonluk İddiası! 'İnanıyorum'

FutbolArena - Süper Lig'de lider Başakşehir'e bu sezon ilk yenilgisini tattıran Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde şampiyonluk konusunda iddialı konuştuğu ifade edildi.



Milliyet'te yer alan habere göre; Sürekli olarak şampiyonluktan bahsedip, motivasyonu canlı tutmaya çalışan 35 yaşındaki kaptanın, "Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Sezon başından beri de söylüyorum. Yeter ki herkes inansın, takım inansın. Birlikte hareket edersek, motivasyonu korursak sezon sonunda şampiyon oluruz" dediği öğrenildi.



Tecrübeli kalecinin, yarıştaki rakipler Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçları örnek gösterip, "İç sahada oynadığımız bu kritik maçlarda kalemizde pozisyon bile görmedik. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında yere bile yatmadım. Önemli maçlarda ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik" yorumunu yaptığı bildirildi.