Volkan Demirel İmzayı Atıyor!

Sarı-Lacivertliler'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuların başında Volkan Demirel geliyordu.



Yıldız file bekçisiyle yeni kontrat yapılmasına kesin gözüyle bakılsa da bu konuda bir gelişme yaşanmamıştı. Ancak 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından yönetim harekete geçti. Her fırsatta futbolu Fenerbahçe'de bırakacağını söyleyip, "Tribünden geldim, tribüne döneceğim. Fenerbahçe forması benim için farklı bir anlam ifade ediyor" diyen Volkan Demirel'e 2 yıllık yeni kontrat teklif edilecek.



İLK GÖRÜŞMEDE 'EVET' DEDİ



Yönetim ile Volkan arasındaki görüşmenin bu hafta yapılması bekleniyor. 15 yıldır Sarı-Lacivertliler'in kalesini koruyan ve kulüp tarihine adını yazdıran tecrübeli file bekçisinin ilk görüşmede teklife 'evet' demesine kesin gözüyle bakılıyor. Hayali 40 yaşına kadar Fenerbahçe kalesini korumak olan Volkan, yönetimin sunacağı maddi şartları kabul etmeye hazır.



OSPİNA İLE REKABETE GİREBİLİR



Rüştü Reçber, Volkan Babacan, Mert Günok, Fabiano... 15 yılda birçok isimle rekabete girip sonunda eldivenlerin sahibi olan Volkan Demirel'in yeni sezonda çok daha dişli bir rakibi olabilir: David Ospina! Fenerbahçe Yönetimi, Kolombiyalı file bekçisi ile 4 yıllık ön anlaşma yaptı. Sarı- Lacivertliler şimdi Arsenal'i ikna etmeye çalışıyor. Eğer Ospina transferi tamamlanırsa, Volkan belki de Fenerbahçe kariyerinde



'İSTESE BARÇA'DA OYNARDI'



2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, şu anda Lechia Gdansk'ta görev yapan Milos Krasic, Polonya basınına açıklamalarda bulundu. Sırp yıldız, verdiği röportajda eski takım arkadaşı Volkan Demirel'e övgüler yağdırdı. Krasic, tecrübeli file bekçisi için, "Volkan'a idmanda gol atmak bile mucize gibi bir şeydi. Eğer istese Barcelona ya da Real Madrid'in kalesini korurdu. Ama o, İstanbul'da efsane olmayı tercih etti" ifadelerini kullandı.



Volkan Demirel'in sezon sezon Fenerbahçe kariyeri



Sezon Maç



2016-2017 35



2015-2016 40



2014-2015 29



2013-2014 33



2012-2013 46



2011-2012 39



2010-2011 36



2009-2010 50



2008-2009 39



2007-2008 40



2006-2007 23



2005-2006 31



2004-2005 8



2003-2004 22



2002-2003 1



Toplam 472



