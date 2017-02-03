Volkan Demirel İddialı Konuştu

Toplantıya ise Volkan Demirel'in sözleri damga vurdu. Tecrübeli file bekçisi, arkadaşlarına yönelik şu ifadeleri kullandı: "Biz gerçekten bazılarının dediği gibi yeteneksiz ve beceriksiz oyuncular mıyız, yoksa Manchester United'ı yenen, Galatasaray ve Beşiktaş'a pozisyon vermeyen, Feyenoord'u her iki maçta da deviren bir takımın oyuncuları mıyız?

Adana'yı yenemedik, Kayseri'ye yenildik; yoksa bu muyuz? Bugün burada buna karar vermeliyiz,



pazar günü hangi takımın sahada olacağını belirlemeliyiz.

Ben biliyorum ki biz yeteneksiz değiliz, aciz değiliz. Hala önümüzde üç kupa hedefi var ve biz bu



hedeflerin hiçbirinden sapmadık.

Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da yenersek ve bunu ilk yapan takım olursak, her şeye yeniden başlarız.Bu fırsatı iyi kullanmalıyız."

Kaptanın büyük etki yapan bu konuşması üzerine tüm takım pazar günü zafer



için söz verirken, "Beşiktaş'ı yeneceğiz" dediler.

Kaynak: Fotomac