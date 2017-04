Volkan Demirel: "Fenerbahçelilerin Bayramını Kutluyorum"

İSTANBUL-DHA Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, 1-0 galibiyet ile tamamlanan Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçelilerin bayramını kutladığını belirten Volkan, maç içerisinde maruz kaldığı tepkilerle ilgili de konuştu.



Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Volkan, "Çocuklarımızın ve Fenerbahçelilerin bayramını kutluyorum. Bizim için bayram havası bu maçlar. Kazanınca her şeyin unutulduğu kaybedince her şeyin tekrarlandığı bir maç. Galatasaray'ın durumunu biliyorduk. Hocalarının, yönetiminin ve futbolcuların durumunu biliyorduk. Bizim de durumuzun fazla iyi olduğu söylenemez ama onlara nazaran biraz daha hem kadromuz hem pozisyonumuz gereği daha iyi bir yerdeydik. Sahaya sakin bir şekilde çıkıp istediğimiz oyunu oynadığımız takdirde bu maçı alacağımızı biliyorduk. Bu biraz gecikti ama neticesinde son dakikada gol olması bu galibiyetin önemini biraz daha fazlalaştırıyor. Bu galibiyeti çok üzdüğümüz taraftarımıza armağan ediyorum. Bir nebze olsa da mutluluk getirmiştir. Galatasaray'ın stadında galip geldiğimiz için Fenerbahçelilerin bayramını kutluyorum" dedi.



Maç içerisinde maruz kaldığı tepkilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Volkan, "Bu tarz tepkiler alışılagelmiş. Her takımda 1-2 oyuncuya bu tepkiler oluyor, artık alıştım. İnsanlar bunu milli takımdaki olayla karıştırmasınlar. Galatasaray taraftarlarının bana yapmış olduğu tepkiler, tezahüratlar, attığı maddeler, küfürler beni ateşler, hiçbir zaman düşürmez. Ama milli takım formasıyla sahaya çıktığım zaman kendi ülkemin insanı bana küfür ederse o zaman farklı şeyler düşünürüm ama buradaki ve diğer statlardaki tepkilere alıştım. Hep iyi işler yapanlara veya göze batan isimlere böyle tepkiler veriliyor. Benim için sıkıntı yok, ileri gitmediği sürece" ifadelerini kullandı.