Volkan Demirel'den Adanaspor Maçı İtiraf

FutbolArena - Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Adanaspor beraberliğinin ardından yayıncı kuruluşta Bein Sports'a yaptığı açıklamalarda oynadıkları futbolu eleştirdi.



Volkan Demirel'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Hiç hesabımızda yoktu. Ancak ilk yarıdaki oyunla da açıkçası galip gelmek zor. Baştaki penaltıyı hakem verse belki maç farklı yerlere gelecekti. Adanaspor da iyi mücadele etti. Bize yakışmayan bir beraberlik oldu. Buradan 1 puan almak doğru değildi. Önümüzde 17 maç var. Bakacağız ama bu şekilde oynarsanız şampiyonluk yolundan uzaklaşırsınız. Umarım telafi ederiz."



"SIKINTI OLUR."



"Kayseri, Alanya ve bu maç! 6 puanımıza mal oldu. Kolay değil de, ligin son sırasında görünen takımlara karşı bu şekilde sonuçlar alıyoruz. Kazanamazsanız sıkıntı olur. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bize, bizden başka kimse de yardım etmeyecek. O yüzden kendi elimizle vermememiz lazım. Hakem, o, bu! Bizim ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu.