Volkan Demirel de Cezalı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray maçının uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Volkan, Rizespor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray karşısında oynadığı futbolla galibiyette büyük pay sahibi olan Volkan Demirel, karşılaşmanın uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Son dakikalarda oyunu ağırdan alan ve vakit geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gören Volkan Demirel, önümüzdeki hafta oynanacak olan Rizespor karşılaşmasında kaleyi Fabiano'ya teslim edecek.



(Bozhan Memiş/İHA)