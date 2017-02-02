Volkan Demirel: Sözleşme Bir Kağıt Parçası, Biz Yürekten Bağlıyız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllardır koruyan Volkan Demirel geleceği ile ilgili kararı sezon sonunda yönetimle oturup değerlendireceklerini söyledi.

Kayserispor karşısında ağır bir yenilgi alan ve taraftarları tarafından eleştirilere maruz kalan Fenerbahçeli Volkan Demirel geleceği hakkında konuştu.

"BU TAKIMI AYAĞA KALDIRACAK OLAN BİZLERİZ"

Fanatik Gazetesi haberine göre Volkan Demirel geleceği hakkında şu açıklamalarda bulundu. "Dile kolay tam 13 yıldır bu takımdayım. İyi ve kötü günlerim oldu. Şampiyonluklar da yaşadım, başarısız dönemleri de gördüm. Ben F.Bahçe'nin hem sporcusuyum hem de koyu taraftarıyım. Bunu da göründüğü üzere kimseden saklamıyorum. Sonuçta tribünden gelmiş biriyim. Hayatımın her döneminde sorumluluklarımın farkında oldum, bundan sonra da olacağım. Şahsıma eleştirilerin olması gayet doğal. Şu an tribüne çıksam ve kendi performansımı görsem ben de kendimi eleştirirdim. Ancak bizler uzun yılların verdiği tecrübeye sahibiz. Bu takımı hocamız ve takım arkadaşlarımızla tekrar ayağa kaldıracak olan da bizleriz."

"BİZ KULÜBE GÖNÜLDEN BAĞLIYIZ"

Sözleşme kendisi için kağıt parçası olduğunu Fenerbahçe ile arasında gönül bağı olduğunu aktaran Volkan Demirel "Taraftarlarımız şu an bize kızgın ve küskün olmasını anlayabiliyoruz. Bu yüzden gelen tepkileri normal karşılıyoruz. Sözleşmem çok sık gündeme geliyor ancak ben bunu hiçbir zaman problem yapmıyorum. Sözleşme sadece bir kağıt parçası. Biz bu kulübe gönülden bağlıyız. Sezon sonu oturup, gerekli değerlendirmeyi yaparız."