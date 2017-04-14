Volkan Baran ile Akustik Dinleti
Dilsiz kavalıyla enstrümantel çalışmalarının yanı sıra Türk Halk Müziği eselerini de kendine özgü yorumuyla seslendiren sanatçı Volkan Baran, TiyatroEvi'nde bir müzik ziyafeti verecek.
Dilsiz kavalıyla enstrümantel çalışmalarının yanı sıra Türk Halk Müziği eselerini de kendine özgü yorumuyla seslendiren sanatçı Volkan Baran, TiyatroEvi'nde bir müzik ziyafeti verecek. Gitar, kaval ve vokalde Volkan Baran'a bağlamasıyla Cem Erdost İleri eşlik edecek.
Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Volkan Baran ile Akustik Dinleti
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io