Volkan Abi ve Haylaz Maymun
VOLKAN ABİ VE HAYLAZ MAYMUN etkinliği 2017-04-30 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
VOLKAN ABİ VE HAYLAZ MAYMUN etkinliği 2017-04-30 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenler
Mekan : İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yavuz Selim Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 2
Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 00: 00
Kategori : VOLKAN ABİ VE HAYLAZ MAYMUN
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io