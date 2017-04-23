Volkan'a Derbi Uyarısı!
Derbideki performansının direkt sonuca etki edeceği isimlerin başında gelen Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'e, teknik heyet ve takım arkadaşlarından uyarı geldi.
Türk Telekom Arena'ya farklı duygularla giden ve daha önce milli takım macerasına bu statta veda eden Fenerbahçe'nin kaptanına, "Her ne olursa olsun sakin ol" telkinlerinde bulunuldu.
Volkan'ın, "Kötü tehazürat, taraftar tepkisi, rakip futbolcu ve teknik heyetin davranışları, hakemleri vereceği kararlar karşısında tepki verme, tahriklere kapılma. Sen sadece işine bak. Kaptanımız olarak sana bu maçta çok ihtiyacımız var" sözleriyle motive edildiği bildirildi.
(Fanatik)
Kaynak: Sporvadisi.com
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