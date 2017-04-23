Volkan'a Derbi Uyarısı!

Türk Telekom Arena'ya farklı duygularla giden ve daha önce milli takım macerasına bu statta veda eden Fenerbahçe'nin kaptanına, "Her ne olursa olsun sakin ol" telkinlerinde bulunuldu.



Volkan'ın, "Kötü tehazürat, taraftar tepkisi, rakip futbolcu ve teknik heyetin davranışları, hakemleri vereceği kararlar karşısında tepki verme, tahriklere kapılma. Sen sadece işine bak. Kaptanımız olarak sana bu maçta çok ihtiyacımız var" sözleriyle motive edildiği bildirildi.



(Fanatik)