Voleybolun El-Clasico'su Öncesi Eczacıbaşı Vitra Temkinli

İtalya'da Türk Derbisi!



Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, İtalya'nın Treviso şehrinde 22-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinde karşı karşıya gelecek



Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Barbolini: "Çok zorlu bir Final Four olacak. Dört takım da çok güçlü"



Kulüp Menajeri Ural: "Bu kupayı çok istiyoruz"



Neslihan Demir Güler: "Umarım her şey bizim lehimize olur ve bir kez daha kupayı kaldırırız"



Büşra Kılıçlı: "Çok heyecanlıyız ve bir an önce maçın başlamasını bekliyoruz"



Simge Şebnem Aköz: "O gün şanslı olan ve emeğinin karşılığını almak isteyen kazanacak"



Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu: "O gün de kim daha konsantreyse kazanacaktır"



Gözde Yılmaz: "Umarım hak ettiğimiz iyi bir dereceyi alıp geri döneceğiz"



Nilay Özdemir: "Şampiyon olup Eczacıbaşı'na bu mutluluğu ikinci kez yaşatmak istiyoruz"



Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL / DHA



Türk Voleybolun "El-Clasico"su olarak kabul edilen VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA maçının heyecanı bu kez Final Four'da yaşanacak.



İki Türk temsilcimiz, İtalya'nın Treviso şehrinde 22-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinde karşı karşıya gelecek.



Bu önemli mücadele öncesi Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Massimo Barbolini, Kulüp Menajeri Nalan Ural ve oyuncular Neslihan Demir Güler, Büşra Kılıçlı, Simge Şebnem Aköz, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Gözde Yılmaz ve Nilay Özdemir, Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundular.



ANTRENÖR MASSİMO BARBOLINI: "DÖRT TAKIM DA ÇOK GÜÇLÜ"



Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Massimo Barbolini, kendilerini zorlu bir Final Four heyecanının beklediğini belirterek, "Dört takım da çok güçlü. Final Four da en iyi dört takımdan oluşuyor. VakıfBank ile defalarca karşılaştık. Bence dünyadaki en iyi takımlardan biri. Zaten kendileriyle hem ligde hem de Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda oynamıştık. Dinamo Moskova da Imoco Volley Conegliano da birbirinden güçlü takımlar" dedi.



"TÜRKİYE, AVRUPA'DAKİ EN İYİ ÜLKELERDEN BİRİ"



Aynı ülkeden iki takımın Final Four'da karşılaşmasına vurgu yaparak, Türk voleybolundaki yükselişi dile getiren İtalyan antrenör, "Türkiye, voleybolda Avrupa'daki en iyi ülkelerden biri. Takımlara baktığınız zaman Galatasaray, CEV CUP'ta yarı final oynadı. Bursa Büyükşehir Belediyespor CEV Bayanlar Challenge Kupası'nda şampiyon oldu. VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA da Final Four'a gidiyor. Tabii ki çok da önemli yatırımlar yapılıyor ve bunun sonunda da karşılığını alıyorlar. Son 5-6 senedir de Türkiye çok iyi bir şekilde ilerliyor" şeklinde konuştu.



KULÜP MENAJERİ URAL: "VAKIFBANK, YILLARDIR EN ÖNEMLİ RAKİPLERİMİZDEN BİRİ"



Eczacıbaşı VitrA Kulübü Menajeri Nalan Ural da, iki Türk takımının Final Four'a kalmasının tesadüf olmadığını ifade ederek, "Final Four'da Türk takımlarının olması tesadüfi değil. Bayan voleybolunun ne kadar üst seviyede olduğunun bir göstergesi. Geçtiğimiz sene biz katılamadık ama iki Türk takımı katılmıştı. Yaklaşık 5 senedir bu şekilde Final Four'a katılım sağlıyoruz. Bu sene de bizim grubumuz çok zordu. Ama o gruptan çıkıp, play off ayağında da Türkiye'deki önemli rakiplerimizden Fenerbahçe'yi eleyerek Final Four'a kalmak bizi çok mutlu etti. Çünkü sezon başında zor zamanlar yaşadık Dünya Kulüpler Kupası'ndan sonra. Takımda bir düşüş olmuştu.



Şimdi ise rakibimiz VakıfBank. Senelerdir en önemli rakiplerimizden biri. Bu maçların sonuçları aslında o gün hangi takımın kendini daha iyi hissedip, daha çok istiyor olmasıyla alakalı. İki takımın da yüksek seviyede oyuncuları var ve yüksek seviyede tecrübeliler. Oraya gittiğimiz zaman da sadece birbirimizi yenmemiz yetmiyor. Final maçları da çok önemli olabiliyor. Öncelikle Türk rakibimizi yenip final oynamak istiyoruz. Her zaman için Eczacıbaşı VitrA'nın hedefi bu tip kupaları kazanmaktır. İnşallah da bunu başarırız" diye konuştu.



Nalan Ural ayrıca, "Şu anda önümüzde kazanabileceğimiz iki tane kupa kaldı. Şampiyonlar Ligi kupası çok önemli. Bu kupayı da kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımız da bu yönde" dedi.



NESLİHAN DEMİR GÜLER: "UMARIM HER ŞEY BİZİM LEHİMİZE OLUR VE BİR KEZ DAHA KUPAYI KALDIRIRIZ"



Takımın tecrübeli kaptanı Neslihan Demir Güler ise, VakıfBank ve diğer rakiplerinin gücünün farkında olduklarını vurgulayarak, "Umarım her şey bizim lehimize olur ve bir kez daha kupayı kaldırırız. Diğer takımlar da en az VakıfBank ve bizim kadar iyi oynayan ekipler. Bence hafta sonu çok güzel bir voleybol şöleni olacak" ifadelerini kullandı.



Türk voleybolundaki yükselişi de değerlendiren Neslihan, "Tabii ki Milli takımlarda gelen başarılar kulüplere de yansıyor. Kulüpler de çok fazla yatırım yapmaya başladı. Bu gerçekten çok sevindirici. Umarım bundan sonra da böyle devam eder ve Türk voleybolunu hak ettiğinin çok daha üzerinde görürüz" şeklinde konuştu.



BÜŞRA KILIÇLI: "ÇOK HEYECANLIYIZ"



Turuncu-beyazlı oyuncu Büşra Kılıçlı, "Çok heyecanlıyız ve bir an önce maçın başlamasını bekliyoruz" dedi.



Büşra, Final Four öncesi şu açıklamalarda bulundu;



"VakıfBank bu tür maçlarda hep karşı karşıya geldiğimiz bir takım. Artık sahaya çıktığımız zaman kim o gün daha iyi oynuyorsa maçı o kazanacak. Biz de bunun için çalışıyoruz ve artık çok az bir zaman kaldı. Çok heyecanlıyız ve bir an önce maçın başlamasını bekliyoruz.



Artık kolay takım diye bir şey yok. Bütün takımların kendilerine göre bir zorluğu var. Dolayısıyla Final Four'da da Avrupa'nın en iyi dört takımı var. Bu yüzden kolay ya da zor diye maç ayıramıyoruz. Gerçekten iyi olan, emeğinin karşılığını almak isteyen maçı kazanacak."



Türk voleybolunun giderek seviye atlamasıyla ilgili ise Büşra, "Bir kaç senedir ligdeki sonuçlara baktığınız zaman sürpriz diye bir şey kalmadı. Bütün takımlar birbirine kafa tutabilecek duruma geldi. Dolayısıyla gelen yabancı oyuncular ve antrenörlerin etkisiyle Türk voleybolu bir seviye daha üste çıkmış durumda. Bundan dolayı da hepimiz çok mutluyuz. Böyle de devam ederse çok daha güçlü bir lige sahip olacağız" ifadelerini kullandı.



SİMGE ŞEBNEM AKÖZ: "O GÜN ŞANSLI OLAN VE EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALMAK İSTEYEN KAZANACAK"



Simge Şebnem Aköz de, "İki Türk takımının da böyle bir organizasyonda ülkesini temsil etmesi çok güzel bir duygu. Umarım iki takım için de güzel sonuçlanır diyeceğim ama gönlüm tabii ki bizim kazanmamızdan yana" dedi.



Simge, konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Buraya katılan takımlar artık belirli bir seviyenin üzerindeki takımlar. Artık o gün şanslı olan ve emeğinin karşılığını almak isteyen, hırslı olan kazanacaktır."



Simge son olarak, "Türkiye ligi dünyanın en iyi liglerinden biri haline geldi. Seyirci açısından da çok fazla gelişme gösterdiğini düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye ligi güzel maçlara sahne oluyor" şeklinde konuştu.



GÜLDEN KAYALAR KUZUBAŞIOĞLU: "O GÜN DE KİM DAHA KONSANTREYSE KAZANACAKTIR"



Takımın tecrübeli oyuncusu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu da, "Çok önemli bir rakip. Tekrar Final Four'da karşı karşıya geliyoruz. Türk voleybolu açısından çok güzel bir gelişme. O gün de kim daha konsantreyse kazanacaktır. Çünkü dengeler aynı. Kim daha sağlam durursa ve daha az hata yaparsa o maçı alacaktır" dedi.



GÖZDE YILMAZ: "UMARIM HAK ETTİĞİMİZ İYİ BİR DERECEYİ ALIP GERİ DÖNECEĞİZ"



Çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Gözde Yılmaz ise, "Çok heyecanlıyız ve çok iyi çalışıyoruz. Umarım hak ettiğimiz iyi bir dereceyi alıp geri döneceğiz.



VakıfBank'la uzun süredir karşılaşmıyoruz ama çok iyi bildiğimiz bir takım ve çok da iyi bir ekip. Ama biz daha iyiyiz bence. Gününde olan, iyi oynayan kazansın" diye konuştu.



NİLAY ÖZDEMİR: "ŞAMPİYON OLUP ECZACIBAŞI'NA BU MUTLULUĞU İKİNCİ KEZ YAŞATMAK İSTİYORUZ"



Nilay Özdemir de, kupayı kazanarak Eczacıbaşı VitrA'ya ikinci kez bu mutluluğu yaşatmak istediklerini söyledi.



Turuncu-Beyazlı oyuncunun açıklamaları şöyle;



"Çalışmalarımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Özellikle sezonun sonuna geldikçe takım olma sürecini geride bıraktık ve daha güzel işler yapabiliyoruz. Heyecanlıyız ve şampiyon olarak dönmek istiyoruz. Eczacıbaşı'na bu mutluluğu ikinci kez yaşatmak istiyoruz.



Çok uzun zamandır iki Türk takımı karşı karşıya geliyor. Kupanın Türkiye'ye geleceğini ümit ediyoruz. Çok zorlu bir maç. VakıfBank, dünyanın en iyi takımlarından biri. Ama biz de dünyanın en iyi takımlarından biriyiz. İyi oynayanın ve gününde olanın kazanmasını diliyorum.



Bursa Büyükşehir Belediyespor sezonun başından bu yana çok iyi oynadılar. Hepsini çok tebrik ediyorum. En başından beri hak ettikleri bir kupaydı. Ülkemize bir kupa daha getirdiler. Hepsiyle gurur duyuyorum, ellerine sağlık."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Antrenörü Massimo Barbolini ve Kulüp Menajeri Nalan Ural ile röportaj.



Sırasıyla; Neslihan Demir Güler, Büşra Kılıçlı, Simge Şebnem Aköz, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Gözde Yılmaz ve Nilay Özdemir ile röportajlar



Oyunculardan detaylar



KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA