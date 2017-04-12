Voleybolda Türk Hakemlere Uluslararası Görev

Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türk hakemlere önemli organizasyonlarda görev verdi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, uluslararası hakemlerden Erdal Akıncı, Nurper Özbar, Onur Hoşnut ve Ozan Çağı Sarıkaya ile uluslararası plaj voleybolu hakemleri Barış Gerçek Eren, Mahmut Güngör ve Yasemin Altıner, FIVB ve CEV organizasyonlarında düdük çalacak.



Salonda Türk hakemler, Dünya Şampiyonası Kadınlar ve Erkekler Avrupa Kıta Elemeleri, Dünya Ligi, Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası Finalleri, Kadınlar ve Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri, 20 Yaş Altı Kadınlar ve 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Finalleri'nde görev alacak.



Plaj voleybolu hakemleri ise CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Finalleri, FIVB Dünya Turu, "FIVB Gstaad Major Series", 2017 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası ve Plaj Voleybolu Satellite Turnuvası'nda görev yapacak.



Türk hakemlerin FIVB ve CEV organizasyonlarında görev yapacağı maçlar şöyle:



Erdal Akıncı: CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler Dörtlü Finali (28-29 Nisan/İtalya), Dünya Ligi 2. Lig I Grubu maçları (16-18 Haziran/ Hollanda), Erkekler Avrupa Şampiyonası Finalleri (24 Ağustos-3 Eylül/Polonya)



Nurper Özbar: Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri Erkekler 2. tur maçları (23-28 Mayıs/ Estonya), 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Finalleri (14-23 Temmuz/Meksika)



Onur Hoşnut: Dünya Ligi 3. Lig C Grubu maçları (2-4 Haziran/Almanya), 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Finalleri (18-25 Ağustos/Mısır), Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri (22 Eylül-1 Ekim/Gürcistan-Azerbaycan)



Ozan Çağı Sarıkaya: Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri Kadınlar 2. tur maçları (31 Mayıs-5 Haziran/Belçika)



Barış Gerçek Eren: 2017 Plaj Voleybolu Satellite (7-9 Temmuz/ Ukrayna)



Mahmut Güngör: 2017 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası (24-27 Ağustos/Rusya)



Yasemin Altıner: CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Finalleri (16-20 Ağustos/Letonya), FIVB Dünya Turu 3 Yıldız (31 Mayıs-4 Haziran/Rusya), "FIVB Gstaad Major Series" 5 Yıldız (4-9 Temmuz/İsviçre), FIVB Dünya Turu 4 Yıldız (19-23 Temmuz/Polonya)