Voleybolda Maçın Ardından

Eczacıbaşı VitrA'nın İtalyan antrenörü Massimo Barbolini, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Moskova takımını 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.



Barbolini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, finale kalamasalar da elde ettikleri sonuçtan mutlu olduklarını belirterek, "VakıfBank'a karşı dünkü maçı kaybedip final şansını kaçırmamızın ardından bu karşılaşmaya çıkmak ve kazanmak kolay olmadı. Oyuncularımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.



Sonuçtan dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu aktaran Barbolini, "Her seti çok iyi oynadılar. Kaybettiğimiz sette dahi çok iyi bir performans ortaya koydular. Ekim ayında başladığımız uzun bir turnuvaydı. Turnuvayı 3. sırada bitirmek güzel. Tabii ki şampiyon olmak istiyorduk ama güçlü takımlara karşı oynadık. Elde ettiğimiz sonuçtan mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istediklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Ligde VakıfBank ile zorlu play-off maçlarına çıkacağız. Gelecek ay da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Son iki turnuvanın şampiyonu olarak katılacağız. Biraz zorlu bir fikstürümüz var ama aynı şekilde mücadele edip en iyi sonucu almak istiyoruz." diye konuştu.



Nalan Ural: "İkinci mutsuz olur ama üçüncü sevinerek döner"



Eczacıbaşı VitrA'nın menajeri Nalan Ural, Avrupa üçüncüsü olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Böyle turnuvalarda kazanarak dönmek güzeldir. İkinci mutsuz olur ama üçüncü sevinerek döner. VakıfBank'a karşı dün kazanıp final oynayan taraf olmak istedik ama bir türlü oyuna giremedik. Rakibimiz Dinamo Moskova güçlü bir takımdı. Ağırlıklı olarak Türk oyunculara yer vererek kazandığımız için çok mutluyum." yorumunu yaptı.



Kalan maçlara odaklanacaklarını aktaran Nalan Ural, "Ligde VakıfBank ile play-off maçlarına çıkacağız. Bizim için çok önemli. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı belirliyor. Daha sonra FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacağız. Mayıs ayının ortasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.