Voleybolda Maçın Ardından

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde Rusya'nın Dinamo Moskova takımını 3-1 yenerek finalde VakıfBank'ın rakibi olan Imoco Volley'in antrenörü Davide Mazzanti, iddialı konuştu.



Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Davide Mazzanti, alınan sonuçtan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün çok iyi bir maç çıkardık. Teknik ve taktik anlamda mükemmel oynadık. Finale yükselmek bizim için çok önemli bir başarı ve bununla yetinmek de istemiyoruz." diye konuştu.



Finaldeki rakipleri VakıfBank'ın gücünü bildiklerini aktaran İtalyan teknik adam, "VakıfBank çok önemli bir takım. Kadrosunda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Yarın çok güzel bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.



VakıfBank'ın İtalyan çalıştırıcısı Giovanni Guidetti'den de övgüyle bahseden Mazzanti, "Benim için Guidetti çok önemli bir isim. Çok iyi bir hoca. Ondan çok şey öğreniyorum. Benim için bir öğretmen gibi." değerlendirmesinde bulundu.