Voleybolda Genç Millilerin Rakipleri Belli Oldu

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı'nın, 2017 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Avrupa Şampiyonası Finalleri'ndeki rakipleri belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa ev sahipliğiyle 22-30 Nisan'da düzenlenecek şampiyona finallerindeki eşleşmelerin, Macaristan'da düzenlenen kura çekimiyle belirlendiği ifade edildi.



Slovakya'nın Puchov kasabasında yapılacak grup maçlarına katılacak ay-yıldızlı takım, sırasıyla Çekya, Fransa, Finlandiya, Romanya ve Slovakya ile karşılaşacak.



Macaristan'ın Györ kentindeki grupta ise Polonya, İtalya, Bulgaristan, Rusya, Belçika ve Macaristan bulunuyor.



Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, yarı finalde çapraz eşleşecek. Yarı finali geçen takımlar şampiyonluk maçına çıkacak, yarı finalde kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek. Yarı final ve final maçları Györ kentinde yapılacak.



Gruplardaki eşleşmeler ve maç tarihleri şöyle:



Slovakya Grubu



22 Nisan:



Çekya - Türkiye (TSİ 15.00)



Slovakya - Fransa (TSİ 17.30)



Finlandiya - Romanya (TSİ 20.00)



23 Nisan:



Türkiye - Fransa (TSİ 15.00)



Romanya - Slovakya (TSİ 17.30)



Çekya - Finlandiya (TSİ 20.00)



24 Nisan:



Fransa - Romanya (TSİ 15.00)



Slovakya - Çekya (TSİ 17.30)



Finlandiya - Türkiye

(TSİ 20.00)



26 Nisan:



Çekya - Fransa

(TSİ 15.00)



Finlandiya - Slovakya

(TSİ 17.30)



Türkiye - Romanya

(TSİ 20.00)



27 Nisan:



Fransa - Finlandiya

(TSİ 15.00)



Romanya - Çekya (TSİ 17.30)



Slovakya - Türkiye

(TSİ 20.00)



Macaristan Grubu





22 Nisan:



Polonya - Rusya

(TSİ 15.30)



Macaristan - Belçika

(TSİ 18.00)



Bulgaristan - İtalya

(TSİ 20.30)



23 Nisan:



Belçika - Rusya (TSİ 15.30)



Macaristan - Bulgaristan

(TSİ 18.00)



İtalya - Polonya

(TSİ 20.30)



24 Nisan:



Bulgaristan - Belçika

(TSİ 15.30)



Polonya - Macaristan

(TSİ 18.00)



Rusya - İtalya

(TSİ 20.30)



26 Nisan:



Bulgaristan - Polonya

(TSİ 15.30)



Macaristan - Rusya

(TSİ 18.00)



Belçika - İtalya

(TSİ 20.30)



27 Nisan:



Rusya - Bulgaristan

(TSİ 15.30)



İtalya - Macaristan (TSİ 18.00)



Polonya - Belçika

(TSİ 20.30)