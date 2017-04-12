Voleybolda Finalin Adı; Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 1Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final rövanşında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, altın seti dekazanarak finale yükseldi.

Voleybolda Finalin Adı; Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 1

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final rövanşında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, altın seti de

kazanarak finale yükseldi.

İlk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazandığı için Fenerbahçe'nin rövanştaki 3-1'lik galibiyeti seriyi altın sete taşıdı. Altın seti 16-14 kazanan Fenerbahçe adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Tayfun Şener

Fenerbahçe: Kim Koung, Eda Dündar, Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Balkestein, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu)

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Neslihan Güler, Larson, Adams (Gülden Kuzubaşıoğlu, Boskovic, Nilay Özdemir, Gözde Yılmaz, Simge Aköz, Ceylan Arısan)

Setler: 20-25, 25-23, 25-15, 25-22

Süre: 119 dakika (31, 30, 25, 33)

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gülden Kuzubaşıoğlu, Polen Uslupehlivan, Sarı Lacivertliler, Sarı Kırmızılılar, Meliha İsmailoğlu, Izmir Milletvekil, Nilay Özdemir, Galata Saray, Gözde Yılmaz, Burhan Felek