Voleybolda Evliya Çelebi Ortaokulu Adana Birincisi

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği"ni Evliya Çelebi Ortaokulu kazandı.



Seyhan İMKB Fen Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Müsabakaları" na 18 okul katıldı. Müsabakalar sonunda Evliya Çelebi Ortaokulu birinciliği, Mevlana Ortaokulu ikinciliği, Gazi Ortaokulu üçüncülüğü ve dördüncülüğü Havutlu Bedii Topçu Ortaokulu elde etti. - ADANA