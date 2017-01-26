Voleybolda Balıkesir'in En Başarılı Takımları Ayal ve Zübeyde Hanım Oldu

Balıkesir genelinde düzenlenen ve 44 takımın mücadele ettiği Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası'nın ilk üç takımının ikisi Ayvalık takımları oldu.



Şampiyonada; birinciliği Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) Kız Voleybol takımı elde ederken, üçüncülüğü ise; Ayvalık Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Voleybol takımı kazandı.



Elde edilen bu büyük başarı ilçedeki spor camiası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, Ayvalık Kapalı Spor salonunda yapılan final maçının ardından öğrencilere madalya ve kupaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır tarafından verildi.



Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak başarılarının öyküsünü anlatan Okul Müdürü İsmail Yavaş; takım oyuncularının herhangi bir kulüp öğrencisi olmadıklarının altını çizdi.



Başarının, beden eğitimi öğretmenimiz Orhan Demir rehberliğinde iki yıllık bir özverili çalışmanın ürünü olduğunu belirten Yavaş, "Bir sonraki yılda da daha güçlü ve deneyimli olarak hazırlanacak ve yine aynı tabloda yer almak için mücadele edeceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR