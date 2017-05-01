Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın play-off final serisinin üçüncü maçında karşılaşacak.

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın play-off final serisinin üçüncü maçında karşılaşacak.

Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-lacivertli takım, seride daha önce oynanan iki müsabakayı da 3-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

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