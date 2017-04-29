Salon: Burhan Felek



Hakemler: Sadettin Deneri, Erol Akbulut



Fenerbahçe: Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein, Ergül Avcı)





Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ruseva, Seda Aslanyürek, Ada Germen)



Setler: 25-20, 25-23, 25-21



Süre: 162 dakika (33, 99, 30)



Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe, olaylı maçta Galatasaray'ı 3-0 yenerek, seride 2-0 öne geçti.



Serinin üçüncü maçı 2 Mayıs Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılacak. Fenerbahçe bu maçı da kazanması durumunda 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayacak.



Olaylar nedeniyle maç 70 dakika durdu



Karşılaşmanın ikinci seti oynanırken Fenerbahçe tribünlerinde çıkan olaylar nedeniyle maça uzun bir süre ara verildi.



Maçın ilk setinde Fenerbahçe tribünlerinden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabakanın hakemi iki kere ihtar verdi. İkinci sette Galatasaray, 14-13 öndeyken, Fenerbahçeli iki farklı taraftar grubu arasında tartışma yaşandı. Sahaya atılan yabancı maddeler üzerine, hakemler maçı durdurarak oyuncularla soyunma odasına gitti. Güvenlik güçleri iki taraftar grubunu da salonun dışına çıkarttı ve 70 dakika sonra hakemler tekrar sahaya gelerek maç kaldığı yerden devam etti.



Öte yandan maçın üçüncü setinin başında her iki takımın başantrenörü de kırmızı kart gördü.