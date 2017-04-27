Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Metin KorkutFenerbahçe: Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein)Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

Fenerbahçe: Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein)

Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Seda Aslanyürek, Ruseva, Işıl Öz)

Setler: 27-25, 25-19, 25-18

Süre: 87 dakika (33, 28, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci maç, 29 Nisan Cumartesi günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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