Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off
Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Metin KorkutFenerbahçe: Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein)Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan...
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
Fenerbahçe: Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein)
Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Seda Aslanyürek, Ruseva, Işıl Öz)
Setler: 27-25, 25-19, 25-18
Süre: 87 dakika (33, 28, 26)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci maç, 29 Nisan Cumartesi günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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