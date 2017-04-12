Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off
Salon: Burhan Felek Voleybol Hakemler: İlhami Şenyurt, Tayfun ŞenerFenerbahçe: Kim Koung, Eda Dündar, Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Balkestein, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu)Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı,...
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: İlhami Şenyurt, Tayfun Şener
Fenerbahçe: Kim Koung, Eda Dündar, Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Balkestein, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu)
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Neslihan Güler, Larson, Adams (Gülden Kuzubaşıoğlu, Boskovic, Nilay Özdemir, Gözde Yılmaz, Simge Aköz, Ceylan Arısan)
Setler: 20-25, 25-23, 25-15, 25-22
Süre: 119 dakika (31, 30, 25, 33)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final rövanşında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenen Fenerbahçe, altın seti de kazanarak finale yükseldi.
İlk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazandığı için Fenerbahçe'nin rövanştaki 3-1'lik galibiyeti seriyi altın sete taşıdı.
Altın seti 16-14 kazanan Fenerbahçe adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.