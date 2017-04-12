Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Erol AkbulutVakıfBank: Naz Akyol, Kimberly, Özge Yurtdagülen, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Melis Durul, Melis Gürkaynak)Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Erol Akbulut

VakıfBank: Naz Akyol, Kimberly, Özge Yurtdagülen, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Melis Durul, Melis Gürkaynak)

Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Berfin Öztürk, Ruseva, Işıl Öz)

Setler: 20-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10

Süre: 117 dakika (26, 28, 28, 23, 12)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında VakıfBank'a 3-2 yenilen Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla finale yükseldi.

Yarı final serisinde ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rövanşta VakıfBank önünde ilk iki seti kazanınca adını finale yazdırdı.

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Sarı Kırmızılılar, Vakıflar Bankası, Kübra Çalışkan, Güldeniz Önal, Galata Saray, Burhan Felek, Cansu Çetin, Galatasaray, Gizem Örge, Ayça Aykaç