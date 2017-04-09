Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Recep KarakoçGalatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ada Germen, Seda Aslanyürek)VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Melis Gürkaynak,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Recep Karakoç

Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ada Germen, Seda Aslanyürek)

VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Lonneke (Gizem Örge, Kimberly, Ayça Aykaç, Özge Yurtdagülen)

Setler: 25-19, 25-23, 25-22

Süre: 87 dakika (27, 30, 30)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 yendi ve ikinci karşılaşma için avantaj sağladı.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve finalist belli olacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sarı Kırmızılılar, Vakıflar Bankası, Bülent Bozkurt, Kübra Çalışkan, Güldeniz Önal, Recep Karakoç, Burhan Felek, Galata Saray, Naz Aydemir, Galatasaray
sponsored ads