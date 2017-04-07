Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off
Salon: GS ParkHakemler: İlhami Şenyurt, Ebru AyataGalatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, Berfin Öztürk)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, Prokopic, da Silva Gomes,...
Salon: GS Park
Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru Ayata
Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, Berfin Öztürk)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, Prokopic, da Silva Gomes, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Nuran İnce, İkbal Albayrak)
Setler: 25-22, 25-21, 25-21
Süre: 81 dakika (30, 26, 25)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
İlk maçı da aynı skorla kazanan sarı-kırmızılı takım, yarı finale yükseldi.
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