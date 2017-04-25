Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Etabı

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Ali Bağde, Hakkı DemiralayBursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, İkbal Merve Albayrak, da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Nuran İnce)Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Etabı

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ali Bağde, Hakkı Demiralay

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, İkbal Merve Albayrak, da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Nuran İnce)

Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Roussaux, Ksniya (Bihter Dumanoğlu, Gizem Giraygil, Dilara Bilge)

Setler: 25-13, 20-25, 25-16, 25-17

Süre: 104 dakika (23, 27, 28, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabı üçüncü maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Seriyi 2-1 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, beşincilik için Çanakkale Belediyespor ile karşılaşacak.

Beşiktaş ise Halkbank'a karşı yedincilik için mücadelesi verecek.

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