Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Etabı

Salon: Beşiktaş Akatlar ArenaHakemler: Erdal Akıncı, Esat DanziliBeşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Roussaux, Ksniya (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, Prokopic, da Silva...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Etabı

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Roussaux, Ksniya (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, Prokopic, da Silva Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, İkbal Albayrak)

Setler: 25-22, 25-22, 23-25, 18-25, 15-12

Süre: 121 dakika ( 27, 26, 28, 23, 17)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabı ikinci maçında Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, seride durumu 1-1'e getirirken, 3. maç 25 Nisan Salı günü Bursa'da oynanacak.

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