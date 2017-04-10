Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı
Salon: TVF BaşkentHakemler: Hatice Yıldız Özmen, Koray Yılmazgilİdmanocağı: Birgül Güler, Nesve Büyükbayram, Ece Hocaoğlu, Cansu İsmailoğulları, Fatma Beyaz, Kübra Kegan (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Tunca, Nefize Bayramoğlu, Skowronska)Seramiksan: Sıla Çalışkan, Nikolova, Ceyda Demirhan, Gamze...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, Koray Yılmazgil
İdmanocağı: Birgül Güler, Nesve Büyükbayram, Ece Hocaoğlu, Cansu İsmailoğulları, Fatma Beyaz, Kübra Kegan (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Tunca, Nefize Bayramoğlu, Skowronska)
Seramiksan: Sıla Çalışkan, Nikolova, Ceyda Demirhan, Gamze Türk, Nizetich, Gamze Ergin (Elif Kavrar, Sedef Sazlıdere, Çağla Cinan, Cansu Aydınoğulları)
Setler: 21-25, 28-26, 15-25, 25-21, 15-13
Süre: 130 dakika (30, 32, 25, 26, 17)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre son maçında İdmanocağı, Seramiksan'ı 3-2 yendi.
İki devre maçları sonunda İdmanocağı ve Sarıyer Belediyespor küme düşen takımlar olurken, Seramiksan ve Nilüfer Belediyespor ligde kalmayı başardı.
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