Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Salon: TVF BaşkentHakemler: Hatice Yıldız Özmen, Koray Yılmazgilİdmanocağı: Birgül Güler, Nesve Büyükbayram, Ece Hocaoğlu, Cansu İsmailoğulları, Fatma Beyaz, Kübra Kegan (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Tunca, Nefize Bayramoğlu, Skowronska)Seramiksan: Sıla Çalışkan, Nikolova, Ceyda Demirhan, Gamze...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, Koray Yılmazgil

İdmanocağı: Birgül Güler, Nesve Büyükbayram, Ece Hocaoğlu, Cansu İsmailoğulları, Fatma Beyaz, Kübra Kegan (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Tunca, Nefize Bayramoğlu, Skowronska)

Seramiksan: Sıla Çalışkan, Nikolova, Ceyda Demirhan, Gamze Türk, Nizetich, Gamze Ergin (Elif Kavrar, Sedef Sazlıdere, Çağla Cinan, Cansu Aydınoğulları)

Setler: 21-25, 28-26, 15-25, 25-21, 15-13

Süre: 130 dakika (30, 32, 25, 26, 17)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre son maçında İdmanocağı, Seramiksan'ı 3-2 yendi.

İki devre maçları sonunda İdmanocağı ve Sarıyer Belediyespor küme düşen takımlar olurken, Seramiksan ve Nilüfer Belediyespor ligde kalmayı başardı.

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