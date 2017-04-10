Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü gün ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.



Nilüfer Belediyespor, TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 25-23, 25-23 ve 25-19'luk set sonuçlarıyla üstün ayrıldı.



Bu sonuçla Sarıyer Belediyespor, İdmanocağı'ndan sonra küme düşen ikinci takım oldu.