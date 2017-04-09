Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı
Salon: TVF BaşkentHakemler: Vedat Kırcova, Bilal ÇağlarSeramiksan: Cansu Aydınoğulları, Nikolova, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Nizetich, Krsmanovic (Sıla Çalışkan, Gamze Türk, Elif Kavrar, Sedef Sazlıdere, Selime İlyasoğlu)Nilüfer Belediyespor: Kozlova, Cemre Janset Erkul, Ceyda Aktaş,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Vedat Kırcova, Bilal Çağlar
Seramiksan: Cansu Aydınoğulları, Nikolova, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Nizetich, Krsmanovic (Sıla Çalışkan, Gamze Türk, Elif Kavrar, Sedef Sazlıdere, Selime İlyasoğlu)
Nilüfer Belediyespor: Kozlova, Cemre Janset Erkul, Ceyda Aktaş, Bytsenko, Trushkina, Duygu Düzceler (Dilara Bağcı, Melis Buse Kara)
Setler: 18-25, 26-24, 25-27, 23-25
Süre: 120 dakika (24, 29, 33, 34)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre ikinci gün maçında Nilüfer Belediyespor, Seramiksan'ı 3-1 mağlup etti.
Baraj etabı yarın oynanacak Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve İdmanocağı-Seramiksan maçlarıyla sona erecek.
Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçının sonucu, İdmanocağı'ndan sonra küme düşecek ikinci takımı belirleyecek.