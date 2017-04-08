Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Salon: TVF Başkent



Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok



Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Kozlova, Janset Cemre Erkul, Ceyda Aktaş, Bytsenko, Trushkina (Dilara Bağcı)



İdmanocağı: Matienko, Birgül Güler, Fatma Beyaz, Sanchez, Skowronska, Neşve Büyükbayram (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Hocaoğlu, Kübra Kegan, Nefize Bayramoğlu, Cansu İsmailoğulları)



Setler: 25-20, 25-20, 25-17



Süre: 84 dakika (28, 29, 27)



Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin baraj etabı 2. devre mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, İdmanocağı'nı 3-0 mağlup etti.



Aldığı bu yenilgiyle İdmanocağı'nın ligden düşmesi kesinleşti.



Baraj etabında Sarıyer Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor'un ligde kalabilmek için mücadelesi sürüyor. 2. devrede yarın yapılacak maçlar şöyle:



13.00 İdmanocağı-Sarıyer Belediyespor



15.00 Seramiksan-Nilüfer Belediyespor