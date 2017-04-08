Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Çetin OkNilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Kozlova, Janset Cemre Erkul, Ceyda Aktaş, Bytsenko, Trushkina (Dilara Bağcı)İdmanocağı: Matienko, Birgül Güler, Fatma Beyaz, Sanchez, Skowronska, Neşve Büyükbayram (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Hocaoğlu,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok

Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Kozlova, Janset Cemre Erkul, Ceyda Aktaş, Bytsenko, Trushkina (Dilara Bağcı)

İdmanocağı: Matienko, Birgül Güler, Fatma Beyaz, Sanchez, Skowronska, Neşve Büyükbayram (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Hocaoğlu, Kübra Kegan, Nefize Bayramoğlu, Cansu İsmailoğulları)

Setler: 25-20, 25-20, 25-17

Süre: 84 dakika (28, 29, 27)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin baraj etabı 2. devre mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, İdmanocağı'nı 3-0 mağlup etti.

Aldığı bu yenilgiyle İdmanocağı'nın ligden düşmesi kesinleşti.

Baraj etabında Sarıyer Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor'un ligde kalabilmek için mücadelesi sürüyor. 2. devrede yarın yapılacak maçlar şöyle:

13.00 İdmanocağı-Sarıyer Belediyespor

15.00 Seramiksan-Nilüfer Belediyespor

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Voleybol Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Izmir Milletvekil, Dilara Bağcı, Ece Hocaoğlu, Birgül Güler, Ceyda Aktaş, İlhan Çetin, Fatma Beyaz, Sarıyer
sponsored ads