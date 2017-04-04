Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

Salon: TVF Başkent



Hakemler: Bülent Bozkurt, Salim Bektaş



Seramiksan: Cansu Aydınoğulları, Nikolova, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Nizetich, Krsmanovic (Sedef Sazlıdere, Gamze Türk)



İdmanocağı: Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Skowronska, Sanchez, Kübra Kegan (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Ece Hocaoğlu, Nefize Bayramoğlu)



Setler: 25-21, 25-21, 25-18



Süre: 70 dakika (24, 25, 21)



Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabında Seramiksan, İdmanocağı'nı 3-0 mağlup etti.



Böylece baraj etabında 1. devre maçları sona erdi. İkinci devre, TVF Başkent Salonu'nda, 8 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve 3 gün sürecek. İkinci devre sonunda toplam puan sıralamasında 11 ve 12. olan takımlar, 1. Lig'e düşecek.