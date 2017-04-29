Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Bülent Bozkurt, Ali İhsan GözüBursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, İkbal Merve Albayrak, Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Nuran İnce, Merve Tanıl)Çanakkale Belediyespor: Seda Arısoy, Jerkov, Sinem...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Bülent Bozkurt, Ali İhsan Gözü

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, İkbal Merve Albayrak, Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Nuran İnce, Merve Tanıl)

Çanakkale Belediyespor: Seda Arısoy, Jerkov, Sinem Barut, Ceren Kestirengöz, Kulan, Beyza Arıcı (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun, Hande Şahbaz, Ceren Çınar)

Setler: 25-14, 25-15, 25-16

Süre: 77 dakika (28, 25, 24)

Diskalifiye: Üzeyir Özdurak (Çanakkale Belediyespor)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabındaki beşincilik mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 2 Mayıs Salı günü Çanakkale'de oynanacak.


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