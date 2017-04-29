Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Cengiz GöllüHakemler: Bülent Bozkurt, Ali İhsan GözüBursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, İkbal Merve Albayrak, Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Nuran İnce, Merve Tanıl)Çanakkale Belediyespor: Seda Arısoy, Jerkov, Sinem...
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Bülent Bozkurt, Ali İhsan Gözü
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, İkbal Merve Albayrak, Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Nuran İnce, Merve Tanıl)
Çanakkale Belediyespor: Seda Arısoy, Jerkov, Sinem Barut, Ceren Kestirengöz, Kulan, Beyza Arıcı (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun, Hande Şahbaz, Ceren Çınar)
Setler: 25-14, 25-15, 25-16
Süre: 77 dakika (28, 25, 24)
Diskalifiye: Üzeyir Özdurak (Çanakkale Belediyespor)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabındaki beşincilik mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 2 Mayıs Salı günü Çanakkale'de oynanacak.